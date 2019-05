À 220 km/h vers la mort, en direct sur Facebook

Un accident mortel est survenu samedi soir sur l'autoroute A1, dans la région de Modène (nord). Une voiture qui se dirigeait à très vive allure vers Rovigo, entre Venise et Bologne, a violemment percuté la glissière de sécurité centrale. Les deux occupants du véhicule, qui se rendaient à une fête, ont survécu à ce premier choc, explique le «Corriere del Veneto». Mais en sortant de la voiture, ils ont été percutés par un autre automobiliste, qui a pris la fuite. La violence du choc n'a laissé aucune chance à Fausto Dal Moro et Luigi Visconti, respectivement âgés de 35 et 39 ans.

Dicevano : andiamo a 220 km /ora che ci aspetta la droga https://t.co/iVyuc7lFRz— barbara balanzoni (@barbarab1974) 19 mai 2019

Dans une vidéo retransmise en direct sur Facebook peu avant le premier accident, on peut entendre les deux trentenaires expliquer qu'ils se rendent à Tomorrowland, un festival techno. La voix enjouée, ils ajoutent que «la drogue et tout le reste» les attendent là-bas.

Images du compteur de vitesse à l'appui, les deux amis originaires de Naples se félicitent d'avoir atteint les 220 km/h. Quelques instants plus tard, Luigi Visconti perd le contrôle de son véhicule et les deux amis sont mortellement percutés.

Sur Facebook, les hommages aux victimes pleuvent. Les insultes également: de nombreux internautes reprochent aux deux acolytes d'avoir pris de tels risques.

(L'essentiel/joc)