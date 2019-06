Bettel et l'UE à la recherche d'un compromis

Les dirigeants européens tentent dimanche de surmonter leurs dissensions, lors d'un sommet de crise à Bruxelles pour désigner le nouveau président de la Commission européenne, clef pour les nominations aux autres postes de pouvoir de l'UE. «Nous aurons une percée ce soir», a assuré Xavier Bettel. Le Premier ministre du Luxembourg participe à ce sommet avec ses homologues. «Je souhaite qui nous puissions trouver un accord ce soir. Je suis optimiste», a abondé le Français Emmanuel Macron.

Le Parti Populaire européen (PPE, droite) tient la clef de ces nominations. Aucune solution ne peut être avalisée sans le soutien de cette famille politique, car aucune majorité n'est possible sans les votes de son groupe, le plus important au Parlement européen, après les élections du 26 mai. Son candidat, l'Allemand Manfred Weber, a été recalé lors du dernier sommet le 20 juin. D'intenses consultations ont été menées au cours des derniers jours et le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, va proposer la candidature du prétendant des sociaux-démocrates, le Néerlandais Frans Timmermans.

Le PPE serait prêt à le soutenir, à condition que Manfred Weber soit élu mercredi à la présidence du Parlement européen, ce qui implique un soutien des élus socialistes et centristes. Selon deux responsables impliqués dans les négociations, le camp social-démocrate s'est engagé à faire élire Manfred Weber, mais a aussi accepté d'accorder au PPE une autre de ses demandes, la présidence du Conseil, afin de s'assurer que le parti de droite, dont le soutien est indispensable, se rangera bien derrière M. Timmermans.

#TeamALDE meeting before #EUCO to discuss strategy and common position. Our goal is clear: propose a package of candidates to lead our institutions who are best positioned to transform the EU’s strategic priorities into realities over the next 5 years. pic.twitter.com/v1fVTLYG95