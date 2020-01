Une bombe de 500 kg paralyse la ville de Cologne

Des trains bloqués, des habitants évacués... Le désamorçage d'une bombe de la seconde guerre mondiale bloque une partie de la ville de Cologne en #Allemagne aujourd'hui. C'est presque quotidien en ce moment dans la région ... https://t.co/sbDSHWuP2e — Hugo (@Hugo_FT_) January 21, 2020

L'engin de 500 kg, d'origine américaine, a été mis au jour, lundi soir, dans un chantier sur la rive droite du Rhin, à proximité de la gare centrale, a annoncé la municipalité dans un communiqué. Le désamorçage doit commencer à midi et rend nécessaire l'évacuation des bâtiments situés à proximité, dont l'opéra, plusieurs bureaux ainsi que des studios de la chaîne de télévision privée RTL.

Une présentatrice a d'ailleurs pris un avion pour Berlin, afin de présenter de la capitale le journal de la mi-journée, a expliqué la chaîne sur son site Internet. Seules 15 personnes habitent dans la zone d'évacuation, mais quelque 10 000 autres y travaillent habituellement, selon l'agence de presse DPA. La bombe a été découverte près du pont ferroviaire très fréquenté Hohenzollern, qui mène à la cathédrale et à la gare centrale.

65 000 personnes évacuées en 2017

Aucun train ne pourra traverser le pont, le temps du désamorçage, a expliqué la compagnie des chemins de fer Deutsche Bahn, tandis que la gare de Messe/Deutz, plus petite, était fermée depuis la matinée (9h), entraînant retards et annulations toute la journée. L'espacé aérien sera fermé et le trafic fluvial sur cette artère clé à l'arrêt, le temps de désamorcer la bombe.

La mise au jour de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale est courante en Allemagne et la précédente remonte au 12 janvier à Dortmund, dans l'ouest. Quelque 14 000 personnes ont alors dû quitter leur domicile. En 2017, 65 000 personnes avaient été évacuées, au cours de la plus importante opération de ce type depuis 1945, lorsqu'une énorme bombe britannique de 1,4 tonne avait été découverte à Francfort. En septembre, un engin de 250 kg avait été désamorcé à Hanovre, ce qui avait requis l'évacuation de 15 000 personnes.

Ils ont trouvé une bombe à Cologne, où la chaîne d'info NTV à ses studios, qui ont été évacués.



Du coup ils font des directs d'un côté du fleuve vers l'autre puis vers la gare, puis vers un quatrième endroit dans la ville, puis retour. pic.twitter.com/iadIkIS0Kq — Yann Schreiber (@YannSchreiber) January 21, 2020

(L'essentiel/afp)