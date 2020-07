L'étrange vidéo de l'arrestation de l'assaillant

Tous les passagers d’un bus pris en otage mardi par un homme armé à Loutsk, dans l’ouest de l’Ukraine, ont été libérés, a annoncé dans la soirée la police ukrainienne. Le preneur d’otages s’est rendu à la police, selon le Ministère de l’intérieur. «C’est fini!» s’est félicité le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov, sur Twitter, en publiant une photo de l’assaillant allongé par terre, menotté, aux côtés des membres des forces spéciales. «Nous n’avons perdu personne», a souligné dans un message sur Facebook le président Zelensky.

L’arrestation de l’homme s’est faite sans effusion de sang. Elle semble presque irréelle à en croire la séquence publiée sur Facebook. Tournée en pleine journée, la vidéo montre le preneur d’otages sortir tranquillement du bus et lever les bras après quelques secondes. Des agents, non armés, s’approchent ensuite de lui comme s’il s’agissait d’un simple passager pour l’arrêter. Une vidéo diffusée par l’AFP (voir ci-dessous) montre, elle, ce qui semble être la suite des événements. Tournée de nuit, on peut y voir l’homme, menottes aux poignets, couché par terre et entouré par des policiers des forces spéciales laissant penser que l’arrestation n’a pas été une partie de plaisir.

(L'essentiel/afp)