Un coup de corne de 25 cm très mal placé

Juan Leal, 26 ans, a été sérieusement blessé lors d'une corrida dans l'arène Las Ventas à Madrid dimanche. Le taureau qu'il affrontait a soulevé le matador avec sa corne de 25 cm planté dans ses fesses. Malgré la gravité de sa blessure au rectum, le torero a continué son affrontement jusqu'à la mise à mort de l'animal. Sa «folle témérité» et son «courage hors-norme» ont été salués dans la presse espagnole, rapporte France 3 Occitanie.

A l'hôpital, les médecins lui ont découvert une blessure au rectum, une fracture du coccyx et du sacrum et une large plaie dans la fesse gauche. Juan Leal devrait s'en remettre complètement. «Je me demande comment il a pu continuer de toréer, a raconté son chirurgien au Midi Libre. Car une personne normale, avec une telle blessure, est incapable de marcher».

Depuis son opération l'évolution de l'état de santé du matador est bonne. Il devait rester à l'hôpital jusqu'à mercredi, pour éviter de possibles infections.

Buena evolución de Juan Leal tras el grave percance de ayer en Madrid El diestro Juan Leal se recupera de forma favorable del percance sufrido ayer en Las Ventas, en el que resultó herido de gravedad en la zona del glúteo izquierdo pic.twitter.com/a4sR2ZG8o5— Info Juan Leal (@JuanLealweb) May 26, 2019

(L'essentiel/utes)