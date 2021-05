Boris Johnson conteste une dette de 621 euros

Le premier ministre britannique Boris Johnson va contester une dette de 535 livres sterling (env. 621beuros) que lui réclame la justice britannique, a annoncé Downing Street, relative selon un journal britannique à une affaire de diffamation engagée par une conspirationniste.

Alors que le dirigeant conservateur est mis en cause par une série d’accusations sur son intégrité, le bimensuel satirique d’informations Private Eye a révélé l’existence de ce jugement datant du 26 octobre 2020, trouvé dans une base de données en ligne des tribunaux civils anglais et gallois.

Consultée par l’AFP, la décision de justice ne donne pas de détails sur la nature de la dette, ni le créancier. Elle désigne en revanche clairement comme débiteur Boris Johnson, inscrit sous la célèbre adresse du 10, Downing Street, résidence des Premiers ministres britanniques depuis 1735.

«Totalement sans fondement»

«Un recours pour demander une ordonnance visant à annuler le jugement par défaut et radier la plainte» et la déclarer «totalement sans fondement sera déposé», a déclaré mercredi une porte-parole de Downing Street. Selon l’édition du Daily Mail de jeudi, Boris Johnson doit cette somme à une conspirationniste procédurière qui accuse le chef du gouvernement de «diffamations répétées». Elle lance régulièrement des procédures contre diverses institutions et envoie des copies de ses plaintes à la reine, à la BBC et au Parlement, selon le journal.

Le quotidien précise que le jugement en question a été rendu par défaut car la procédure est restée sans réponse de la part de Boris Johnson. Elle a été initiée auprès d’un tribunal local, alors que les procédures de diffamation son normalement traitées par les magistrats de la Haute Cour de Londres.

(L'essentiel/AFP)