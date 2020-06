Un glissement de terrain filmé en direct

«Je venais de couper deux tranches de pain quand j’ai entendu un craquement. Au début, j’ai cru qu’il y avait quelqu’un dans le grenier, mais j’ai vu par la fenêtre que le câble d’alimentation fumait et qu’il pleuvait. Alors je suis sorti en trombe et j’ai tout filmé de loin». Interrogé par Altaposten, Jan Egil Bakkeby est encore sous le choc, et pour cause: ce n’est pas tous les jours que l’on voit sa maison de vacances se faire engloutir par la mer.

Mercredi, un impressionnant glissement de terrain est en effet survenu à Alta, une commune située dans le nord de la Norvège. Comme le montrent les images tournées par le Norvégien, un morceau de terre de 650 mètres de large et 160 mètres de long s’est détaché de la rive, entraînant huit habitations vers la mer. Le terrain étant impraticable, la tâche des secouristes s’est avérée particulièrement ardue, explique NRK.

Pour l’heure, les recherches menées par les airs et les eaux pour venir en aide à de potentiels habitants coincés n’ont rien donné. Une personne a été évacuée d’une propriété voisine, mais il n’y aurait aucune victime: ces maisons de vacances étaient quasi toutes vides à ce moment-là. «Nous cherchons actuellement à nous assurer que nous avons été en contact avec absolument tous les propriétaires, afin d’être absolument sûrs que personne ne se trouve dans la zone», a indiqué Anders Bjorke Olsen, chef par intérim de la police. D’autres glissements de terrain ont été observés dans la région et la direction norvégienne des ressources en eau et de l’énergie (NVE) reste vigilante.

(L'essentiel/joc)