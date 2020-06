Une mère et ses enfants tués dans un effondrement

#Albizzate, donna muore con due figli travolti da crollo di un cornicione. Superstite terzo figlio che ha assistito alla tragedia, padre sotto shock. Aperta inchiesta per omicidio e disastro colposo pic.twitter.com/72sY85WH6B — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 25, 2020

La corniche -longue de près de 70 mètres- d'un ancien bâtiment industriel s'est effondrée soudainement sur la chaussée, mercredi en fin d'après-midi, dans le Nord de l'Italie. Une mère âgée de 38 ans se trouvait là avec deux de ses enfants de 15 mois et 5 ans, tous les trois ont été écrasés. La femme, d'origine marocaine, et son garçon de cinq ans sont morts sur le coup, tandis que le bébé, une petite fille, est mort peu après son évacuation à l'hôpital, a précisé l'agence Ansa.

La scène s'est déroulée sous les yeux du frère aîné, âgé de neuf ans, qui se trouvait de l'autre côté de la route et a échappé à la chute de l'amas de briques et de pierres. Une passante de 42 ans a également été blessée. L'extraction des corps des victimes a pris plusieurs heures. L'incident a eu lieu dans la petite localité d'Albizzate, en périphérie nord-ouest de Milan en Lombardie. Le ministère public a ouvert une enquête pour meurtre et homicide involontaire.

L'édifice concerné, sans étage, abritait autrefois une entreprise textile et accueille actuellement plusieurs commerces. Toute la zone a été bouclée et un bâtiment «jumeau», où se trouve un supermarché, a été fermé.

(L'essentiel/afp)