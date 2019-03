Le report du Brexit que doivent demander jeudi les députés britanniques ne sera pas accordé de manière automatique, préviennent les Européens, qui disent attendre des clarifications de la part de Londres avant de se prononcer. La Première ministre britannique, Theresa May, a longtemps exclu d'envisager un recul du moment du départ, prévu le 29 mars, avant de s'y résigner. Si son Parlement le souhaite, elle en fera formellement la demande aux dirigeants de l'UE.

Mme May a indiqué qu'elle n'envisagerait à ce stade qu'une «extension limitée» de l'article 50. Si la demande d'un report leur est faite comme ils s'y attendent lors de leur sommet du 21-22 mars à Bruxelles, les dirigeants des 27 autres pays de l'UE devront l'accepter à l'unanimité. Et des diplomates de tous les pays européens se sont ainsi déjà réunis mercredi pour lister leurs conditions. Selon l'un d'entre eux, ils sont tombés d'accord pour exclure tout report qui aurait pour but d'arracher de nouvelles concessions.

Réactions diverses

«"Keep calm and drink tea" n'est pas une option pour le Brexit. Nous avons besoin d'une raison claire et compréhensive pour prolonger l'article 50», a indiqué jeudi, le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, sur Twitter. Une réaction pas éloignée de celle du président français Emmanuel Macron: «Si un délai additionnel était demandé, il faudrait alors qu'on nous explique pour quoi faire. Ce ne peut être pour renégocier un accord que nous avons négocié durant de nombreux mois et dont nous avons dit qu'il n'était pas renégociable».

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a aussi posé des conditions: «Au cours des consultations pour le sommet européen, je conseillerai aux 27 membres de l'UE d'être prêts à accorder une longue prolongation, si le Royaume-Uni accepte de repenser sa stratégie pour le Brexit et parvient à dégager un consensus autour de celle-ci», a-t-il expliqué, sur Twitter. «La négociation, elle est terminée», a réaffirmé de son côté le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier. La chancelière allemande, Angela Merkel, a estimé qu'un Brexit ordonné était dans l'intérêt de tous et «restait l'objectif». Il est important pour les Européens de «parvenir à un résultat raisonnable», a ajouté la chancelière, laissant entendre qu'elle était disposée à continuer les discussions avec Londres.

“Keep calm and drink tea” is not an option for #Brexit and the following days. We need a very clear and comprehensive reason for a delay extending Article 50.XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 14 mars 2019

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 mars 2019

(jg/L'essentiel/afp)