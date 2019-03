Enlevées par leur papa, ses filles sont de retour

Nuran et Sarah, aujourd'hui âgées de 7 et de 9 ans, ont enfin rejoint leur domicile à Interlaken, en Suisse, dans la nuit de samedi à dimanche. Les fillettes avaient été enlevées en 2014 par leur père et emmenées en Égypte, rappelle ce lundi la «Berner Zeitung».

Depuis près de cinq ans, Karin, la maman des petites, a donc multiplié les efforts pour récupérer ses filles. En 2016, elle s'était rendue en Égypte pendant plusieurs mois et était parvenue à obtenir la garde exclusive des deux enfants devant un tribunal local. Mais le droit égyptien lui refusait malgré tout de quitter le pays avec Nuran et Sarah.

Le DFAE confirme le retour des petites

Quant au père des petites, même s'il a été condamné par un tribunal égyptien, il n'a jamais été emprisonné et cachait le lieu de domicile des enfants. L'Égypte n'étant pas un État partenaire de la convention de La Haye sur l'enlèvement international d'enfants, il était difficile d'intervenir.

Pour l'instant, on ignore les conditions dans lesquelles les deux filles ont rejoint l'Europe. On ne sait pas non plus dans quel état de santé elles se trouvent. Les autorités confirment uniquement leur retour en Suisse sans donner davantage d'informations. C'est le grand-père des fillettes qui a annoncé la bonne nouvelle sur Facebook:

