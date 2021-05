«Une détonation, un bang et le calme est revenu...»

La chute d’une cabine de téléphérique a fait 14 morts, dont cinq Israéliens, et un blessé grave dimanche à Stresa, une station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l’Italie.

Deux enfants de 9 et 5 ans avaient été hospitalisés à Turin. Le premier, admis en réanimation dans un état critique, a succombé à ses blessures, ont annoncé dans la soirée les Secours alpins sur leur compte Twitter. Le second souffre notamment d’un traumatisme crânien et de fractures des jambes.

Le Ministère israélien des affaires étrangères a indiqué à l’AFP que cinq Israéliens avaient péri dans l’accident, dont un couple et un enfant résidant en Italie, et un couple vivant en Israël. L’enfant de 5 ans entre la vie et la mort serait l’autre enfant du couple.

«Et tout à coup, le calme est revenu»

L’accident s’est produit vers 12h30 (10h30 GMT) à 100 mètres de la dernière station d’altitude du téléphérique. Il serait dû à la rupture d’un câble sur la partie la plus haute du parcours. La cabine transportait 15 personnes.

Une locale raconte dans le quotidien La Repubblica qu’elle était à proximité des lieux de l’accident. «Nous avons entendu une forte détonation, puis un autre bang et ensuite on a pu voir les arbres là-bas bouger. Et tout à coup, le calme est revenu…», a témoigné Grazie Aguzi.

Double problème

L’enquête se poursuit. Parmi les éléments à clarifier, les enquêteurs s'interrogent sur le fait que le frein d'urgence de la cabine n'a pas fonctionné. Le chef des secouristes évoquent ainsi un «double problème»: «La rupture du câble et la défaillance du frein d'urgence. On ne sait pas pourquoi il ne s’est pas activé, alors que dans la cabine aval ça a fonctionné», précise Matteo Gasparini dans le quotidien italien.

La défaillance du système de freinage d’urgence a «fait prendre de la vitesse à la cabine, après la rupture du câble (…) elle s’est retrouvée ainsi catapultée hors des câbles» avant d’atterrir en contrebas.

(L'essentiel/cga/afp)