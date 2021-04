Le Royaume-​​Uni en deuil, les hommages affluent

15h13 L'hommage de Justin Trudeau

Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, pays dont la reine est souveraine, a écrit: «On se souviendra du prince Philip comme d'un officier de marine décoré, d'un philanthrope dévoué et d'une constante dans la vie de la reine Elizabeth II. Les pensées de tous les Canadiens l'accompagnent, ainsi que toute la famille royale, dans le deuil de cette perte importante».

It was with deep sadness that I learned of the passing of The Duke of Edinburgh today. A man of great purpose and conviction, who was motivated by a sense of duty to others, Prince Philip contributed so much to the social fabric of our country - and the world. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 9, 2021

14h53 Harry va rentrer au pays... sans Meghan?

À la suite du décès du duc d'Édimbourg, tous les regards sont tournés vers la Californie, où le prince Harry et Meghan vivent depuis plusieurs mois. Le duc et la duchesse de Sussex, qui n'ont plus mis les pieds au Royaume-Uni depuis mars 2020, se retrouvent dans une position plus que jamais délicate, un mois après la diffusion de leur interview explosive avec Oprah Winfrey, le 7 mars dernier.

Selon le Daily Mail, Harry prépare déjà son retour au pays afin d'être présent pour les funérailles de son grand-père. «Il fera absolument tout son possible pour rentrer au Royaume-Uni et retrouver sa famille. Il ne veut rien d'autre qu'être là pour sa famille, et en particulier pour sa grand-mère, pendant cette terrible période», a indiqué une source proche de la famille royale.

Reste à savoir ce que fera Meghan Markle, qui a lâché plusieurs bombes sur Buckingham, accusant notamment un membre de la famille royale d'avoir tenu des propos racistes et affirmant que personne ne l'avait aidée alors qu'elle était au bord du suicide. «Meghan est enceinte et devra demander l'avis de son médecin pour savoir si elle peut voyager en toute sécurité, mais je pense qu'Harry ira sans aucun doute», a ajouté la source consultée par le tabloïd.

14h51 La couronne belge profondément attristée

«Profondément attristés par le décès de son Altesse Royale le prince Philip, Duc d'Édimbourg. Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la reine, à la famille royale britannique et au peuple du Royaume-Uni», écrit la famille royale de Belgique sur Twitter.

Deeply saddened by the passing away of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We wish to express our deepest condolences to Her Majesty The Queen, the British Royal Family and the people of the United Kingdom. ⁰Philippe and Mathilde pic.twitter.com/Y7WKzNX6bK — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) April 9, 2021

14h44 Des fleurs devant Buckingham

Les premiers bouquets de fleurs sont déjà déposés devant Buckingham Palace quelques minutes après l'annonce du décès du prince Philip.

Flowers starting to be laid at the gates of Buckingham Palace.



A small crowd has gathered but stewards are gently trying to ensure it is socially distanced. pic.twitter.com/Gs8AIXK8HK — Matthew Thompson (@mattuthompson) April 9, 2021

14h40 Ronan Keating: «Un grand honneur de vous avoir rencontré»

Le chanteur britannique Ronan Keating a rendu hommage au prince Philip, vendredi, sur Twitter: «C'est un grand honneur de vous avoir rencontré, Monsieur. Vous avez vécu une vie bien remplie, une bonne vie. Mes pensées vont aux personnes qui restent derrière vous. Que vous reposiez en paix», a écrit l'artiste.

14h34 Tony Blair: un homme «en avance sur son temps»

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a salué la «détermination» et le «courage» du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, décédé vendredi.

«Il sera naturellement particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d’années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage», a déclaré l’ancien dirigeant travailliste, ajoutant que le prince Philip «était souvent en avance sur son temps».

14h30 La mort du prince Philip annoncée au palais de Buckingham

Un panneau annonçant le décès du prince Philip, mort à l'âge de 99 ans, est placé sur les grilles du palais de Buckingham, à Londres.

Le message en question de la reine Elizabeth II, dans lequel elle exprime sa profonde tristesse et annonce la mort de son époux bien-aimé



Il placardé sur tous les lieux de la Famille Royale comme ici sur la grille d’entrée de Buckingham Palace



pic.twitter.com/KyVgsXs4Ec — Arkhè (@ArkheConcept) April 9, 2021

14h30 Le maire de Londres salue «un homme extraordinaire»

«Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un homme extraordinaire, qui a consacré sa vie au service public et à l'aide aux autres. Je présente mes plus sincères condoléances à Sa Majesté la reine et à toute la famille royale en ce triste moment», a tweeté le maire de Londres, Sadiq Khan.

14h28 Une magnifique histoire d'amour

Le prince Philip et la reine Elizabeth II ont été mariés pendant 73 ans. La future monarque n'avait que 13 ans quand elle a rencontré celui qui allait se tenir dans son ombre pendant des décennies. Un homme qu'elle a toujours considéré comme son roc.

14h22 Le Premier ministre irlandais «attristé»

Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, s’est dit «attristé» par le décès, vendredi, du prince Philip, l’époux d’Elizabeth II à qui il dit transmettre ses pensées. «Attristé d’apprendre la mort de Son Altesse Royale, le prince Philip, duc d’Édimbourg. Nos pensées et nos prières accompagnent la reine Elizabeth et le peuple du Royaume-Uni», a tweeté Micheal Martin.

14h19 La présentatrice de la BBC se pare de noir

Après avoir annoncé le décès du duc d'Édimbourg, la journaliste qui assurait l'antenne sur la BBC a revêtu un habit noir, comme le veut le protocole en cas de décès d'un membre de la famille royale.

(2021.04.09) We’re interrupting our normal programmes to bring you an announcement.



You’re watching BBC News from London. A short while ago, Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/FQmKKQo2KQ — Kevin Old #StayHome (@TheiKevin) April 9, 2021

14h13 Heiko Maas: «Nous sommes profondément attristés»

Le ministre des Affaires étrangères allemand a salué la «longue vie au service de son pays» du prince Philip, décédé vendredi à 99 ans, et présenté ses condoléances à la reine Elizabeth II et à la famille royale.

«Nous sommes profondément attristés par la perte de son altesse royale le Prince Philip. Nos pensées et nos prières vont à la famille royale, au peuple du Commonwealth et à tous ceux qui l’aimaient tendrement. Il a vécu une longue vie au service de son pays», a déclaré sur Twitter Heiko Maas.

14h13 Une première réaction de William et Kate

Le duc et la duchesse de Cambridge ont repris, sur leur compte Instagram, le même communiqué et la même photo diffusés par Buckingham Palace pour annoncer le décès du prince Philip.

14h07 George W. Bush: «Il s’est consacré à de nobles causes»

L’ex-président américain George W. Bush a salué «la longue et remarquable vie» du prince Philip, décédé vendredi à 99 ans.

«Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s’est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne» britannique, a estimé l’ancien président dans un communiqué.

14h01 Drapeaux en berne

Les drapeaux britanniques ont été mis en berne au palais de Buckingham, vendredi, après la mort du prince Philip. Une note annonçant le décès du duc d’Édimbourg a été affichée sur les grilles du palais, selon les images diffusées par les télévisions britanniques.

A flag was lowered to half-staff at Buckingham Palace following the announcement of the death of Prince Philip, Duke of Edinburgh. https://t.co/VQ3FX9bURH pic.twitter.com/EQWhA9gQF7 — ABC News (@ABC) April 9, 2021

13h58 Boris Johnson: «Nous sommes en deuil»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué «la vie et le travail extraordinaires» du prince Philip, décédé vendredi à 99 ans, et présenté ses condoléances à la reine Élizabeth II et à la famille royale.

"Prince Philip earned the affection of generations here in the United Kingdom, across the Commonwealth and around the world"



Prime Minister Boris Johnson pays tribute to the Duke of Edinburgh, who has died aged 99https://t.co/N3GMfUBjjk pic.twitter.com/oKlZ1SuGgS — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 9, 2021

«Nous sommes en deuil, avec Sa Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille» et «la nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d’Édimbourg», a déclaré le chef du gouvernement devant Downing Street.

13h56 Le communiqué du palais de Buckingham

Voici dans son intégralité le communiqué diffusé par le palais de Buckingham à la suite du décès vendredi du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II:

«C’est avec un profond chagrin que Sa Majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé, Son Altesse royale le prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D’autres annonces seront faites le moment venu. La famille royale se joint aux gens à travers le monde dans la peine de sa disparition».

