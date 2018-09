Le Premier ministre démis de ses fonctions

Une majorité de 204 parlementaires sur 349 ont voté contre la motion de confiance, soit la totalité des élus de la droite, du centre et de l'extrême droite, moins une voix. Le Premier ministre social-démocrate, Stefan Löfven, était affaibli après les législatives du 9 septembre, qui n'ont pas permis de dégager de majorité.

«La Suède a besoin d'un nouveau gouvernement qui recherche un large soutien politique pour mener les réformes», avait plaidé le dirigeant conservateur, Ulf Kristersson, devant les parlementaires avant ce vote, dont l'issue ne faisait aucun doute.

Stefan Löfven ne baisse pas les bras

Le président du Parlement, le conservateur Andreas Norlén, doit désormais convier dans les plus brefs délais les représentants des partis siégeant au Riksdag, le Parlement monocaméral du pays scandinave, à des consultations en vue de former un nouveau gouvernement. Après l'affaiblissement de Stefan Löfven, Ulf Kristersson veut reprendre la main et proposer une alternance à droite.

Stefan Löfven de son côté a clairement fait savoir après le vote qu'il entendait continuer à «servir le pays» en tant que prochain Premier ministre. Sa coalition de centre-gauche minoritaire, qui réunissait son parti social-démocrate et les écologistes avec le soutien informel du Parti de gauche (ex-communistes) au Parlement, a sauvé les meubles aux législatives en conservant un mandat d'avance sur l'Alliance de la droite et du centre. En outre, s'ils réalisent leur plus mauvais score depuis des décennies, les sociaux-démocrates restent le premier parti de Suède, loin devant les Modérés (conservateurs) et les Démocrates de Suède (extrême droite). En attendant le résultat des négociations menées par le président du Parlement, M. Löfven reste à son poste pour expédier les affaires courantes.

(L'essentiel/afp)