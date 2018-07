Un Luxembourgeois dans l'équipe la plus recherchée

À partir de jeudi, Europol dévoile sa propre «équipe» des 25 criminels les plus recherchés, dans un jeu en ligne qui n'est pas sans rappeler la très populaire collection des cartes de football. L'organisation policière basée à La Haye a lancé un site web affichant l'entièreté des cartes. Une fois «retournées», elles révèlent le nom et la photo du criminel, ainsi que des informations sur ses crimes présumés. Les fugitifs sont habillés avec des maillots bleus et jaunes, les couleurs d'Europol. Ils arborent également une tête de loup, le logo du réseau ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams).

Ce réseau est constitué d'officiers de police à travers tout le continent, chargés de retrouver les criminels qui ont échappé à la justice. La mention «WANTED» (NDLR: «recherché») est visible à l'avant des cartes, ainsi que le nom du pays qui le recherche. Un aperçu du criminel est ensuite disponible, le tout sur fond de terrain de football. «Au début du match, le terrain sera vide. À partir d'aujourd'hui à 8h, les autorités nationales de police et Europol partageront différents codes sur les réseaux sociaux», a indiqué Europol dans un communiqué. «Vous avez besoin de ces codes pour déverrouiller les cartes des criminels/joueurs présents sur le terrain», ajoute le communiqué. Le neuvième et dernier code sera révélé samedi 14 juillet, le jour précédant la finale de la Coupe du monde.

Le premier code, #RedCardUROut, dévoile trois criminels recherchés par la France, Chypre et la Finlande. «Nous présentons cette liste de manière ludique, mais il y a un but très sérieux derrière: attraper les criminels les plus recherchés d'Europe», a indiqué Tine Hollevoet, la porte-parole d'Europol. Les cartes se trouvent sur le site dédié. Ce n'est pas la première fois qu'Europol utilise une approche originale pour sensibiliser le public au problème des criminels en fuite. Un «calendrier de l'avent» durant la période de Noël avait mené à trois arrestations, et des «cartes postales» en été à trois autres.

(L'essentiel/afp)