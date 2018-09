Une présentatrice météo dit stop au racisme

Cecile Djunga, présentatrice météo de la RTBF en Belgique, a exprimé mercredi un coup de gueule dans une vidéo sur Facebook. Les larmes aux yeux, elle explique ainsi être depuis un an la proie de messages racistes de la part d'internautes et de téléspectateurs.

«Hier, au boulot, à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire, qu'on ne voyait rien à l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements et que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire», illustre Cécile Djunga.

«Ça n'arrête pas, ça fait un an que je fais ce métier maintenant et j'en ai marre de recevoir des messages racistes, insultants, ajoute-t-elle. Donc, ça commence à me mettre en colère et ça me touche parce que je suis un être humain». La vidéo a fait le buzz, puisqu'elle a compte déjà plus de 400 000 vues et plus de 13 000 partages.

(L'essentiel)