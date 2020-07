Un homme meurt après son interpellation

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de la mort d'un Algérien de 29 ans, transporté à l'hôpital après son interpellation dimanche en Belgique à Anvers (nord), a-t-on appris lundi auprès de la police et du parquet de la ville flamande.

Cet homme, dont l'interpellation a été filmée et circule sur les réseaux sociaux, se comportait de façon agressive dans un café dimanche à la mi-journée, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police d'Anvers, Sven Lommaert. Selon ce porte-parole, il «essayait de frapper des gens, était très agité». Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont constaté qu'il était blessé à la tête et semblait «sous l'influence» de produits stupéfiants, a-t-il dit. Les policiers ont maîtrisé l'homme, le mettant à terre et lui passant des menottes, et appelé les services de secours, qui sont arrivés une douzaine de minutes plus tard, a précisé le porte-parole.

Quand ces services médicaux sont arrivés, l'homme ne réagissait plus, selon la même source. Les ambulanciers l'ont réanimé et transporté dans un état critique à l'hôpital, où malgré une intervention, il est décédé entre 21h et 22h, selon cette source.

Le parquet a précisé avoir ouvert une enquête sur «les circonstances exactes de l'arrestation et de la mort» de cet homme, qui selon la police résidait à Bruxelles.

Sur les images diffusées sur Twitter, un homme est vu allongé ventre au sol, maintenu par des policiers devant la terrasse d'un café. Elles sont souvent partagées avec le mot-clé «murderinantwerp» (meurtre à Anvers) et «justiceforAkram» (justice pour Akram), dans un contexte de sensibilité accrue de l'opinion publique à la suite de la mort en mai aux Etats-Unis, de George Floyd, un Noir mort asphyxié par un policier blanc lors de son arrestation.

Cold blooded murder. Not the first time happening in this country either. This does not only occur in the USA. This is just one of many cases. Hold these cops accountable for what they have done. #MurderInAntwerp pic.twitter.com/2mmtDWdJ9E