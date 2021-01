Elle retient le voleur en lui faisant une fellation

On croirait à une parodie de film policier, et pourtant la scène s’est bel et bien déroulée dans une station-service de Bratislava, mercredi matin. Un jeune homme de 24 ans s’en est pris à un employé, menaçant de le tuer s’il ne lui remettait pas le contenu de la caisse. La victime s’est exécutée, et le voleur s’est emparé de l’argent avant de frapper le pompiste plusieurs fois au visage.

L’employé s’est enfui dans un bureau situé à l’arrière et a alerté les forces de l’ordre, rapporte noviny.sk. Le voleur l’a suivi dans l’intention de se servir dans le coffre-fort. C’est là que la situation a pris une tournure particulièrement étrange. Dans des circonstances mystérieuses, une inconnue est entrée par une porte arrière, visiblement dans l’intention de prêter main-forte au personnel en détresse. Cette femme de 36 ans, qui n’était pas une employée de la station-service, s’est mise à faire une fellation au voleur.

À son arrivée, la police a retrouvé le malfrat et la dame à moitié nus, couchés sur le sol du bureau. La trentenaire aurait alors lancé aux officiers: «Prenez-le, je n’en peux plus.» Les motivations de cette femme restent floues: a-t-elle agi dans le simple but de faire une bonne action? Craignait-elle que l’individu ne lui fasse du mal? Espérait-elle toucher l’argent que le voleur venait de subtiliser? Quoi qu’il en soit, après une arrestation mouvementée, le malfrat a été placé en garde à vue.

(L'essentiel/joc)