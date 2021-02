«Hitler était un homme très courageux»

La Lettonie a annoncé, jeudi, l'interdiction d'entrée sur son territoire pour l'animateur de télévision russe Vladimir Soloviev, qui, dans une comparaison défavorable au critique du Kremlin Alexeï Navalny, a qualifié Adolf Hitler d'«homme très courageux». «J'ai pris la décision d'inclure le citoyen russe Vladimir Soloviev dans la liste des personnes indésirables en République lettone», a écrit sur Twitter le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Edgars Rinkevics.

«La glorification du nazisme sous quelque forme que ce soit est inacceptable pour la Lettonie», a souligné M. Rinkevics. Alexeï Navalny, leader d'opposition déjà emprisonné pour différents motifs, est également accusé d'avoir diffamé un vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 94 ans. M. Navalny a qualifié de «traître» le vétéran en question et d'autres personnes étant apparues dans une vidéo pro-Kremlin.

«Il a combattu honorablement pendant la Première Guerre mondiale»

L'animateur des chaînes de la télévision d'État Vladimir Soloviev s'est fait connaître comme propagandiste du Kremlin et figure sur une liste de 35 personnes que l'équipe de M. Navalny a demandé à l'UE de sanctionner. Hitler «était personnellement un homme très courageux», a déclaré M. Soloviev dans une émission en direct.

«Contrairement à ce führer (Navalny), il (Hitler) n'a pas évité le service militaire. Il a combattu honorablement pendant la Première Guerre mondiale», a déclaré Vladimir Soloviev. La Lettonie et les deux autres pays baltes, l'Estonie et la Lituanie, autrefois gouvernés par Moscou, tous aujourd'hui membres de l'UE et de la zone euro, ont vivement critiqué la détention de M. Navalny et la répression des manifestations en Russie.

(L'essentiel/afp)