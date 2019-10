Halloween s'invite à Europa-​​Park

«Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez flotter vos idées noires près de la mare aux oubliettes, tenue du suaire obligatoire». Les paroles du chanteur français Jacques Higelin dans «Champagne» pourraient illustrer l'ambiance qui règne à Europa-Park, à Rust, en Allemagne.

Depuis le 28 septembre, jusqu'au 3 novembre, une ambiance démoniaque régnera dans le parc d'attractions qui vivra au rythme d'Halloween! Vampires, gobelins, squelettes, circulent dans les allées en totale liberté. Attractions, spectacles et animations sont au rendez-vous. Les petits et les grands, amateurs de frissons, seront comblés. Plus de 180 000 citrouilles, mais aussi 15 000 chrysanthèmes, 6 000 plants de maïs et enfin 3 000 bottes de paille ont transformé les quinze quartiers en paysages effrayants.

Le stand de maquillage et de coiffure du «Spooky Kids Village» attendra les plus jeunes, dans le quartier suisse. Peur et effroi garantis dans le quartier anglais avec l'attraction «Bloody Mary's Mansion». C'est un spectacle de patinage artistique, «Celtic Shadows», qui sera proposé aux visiteurs dans le quartier grec, ou encore «La kermesse hantée», dans le quartier italien. À noter aussi la plus grande soirée Halloween d'Allemagne, le 31 octobre, de 18h à 2h.

(L'essentiel/Gaël Padiou)