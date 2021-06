La Lune a caché le soleil pendant deux heures

Au maximum de cette éclipse dite annulaire, les Terriens ont vu la Lune se glisser lentement devant le Soleil, pour le transformer pendant quelques minutes en un mince anneau lumineux, tel un «cercle de feu» dans le ciel de juin. Un spectacle réservé aux quelques habitants des latitudes les plus élevées, qui se trouvent pile dans l'axe: Nord-Ouest du Canada, extrême-Nord de la Russie, Nord-Ouest du Groenland et pôle Nord, où l'occultation du disque solaire a été de 87,8%, a précisé l'Observatoire de Paris-PSL.

L'éclipse annulaire était aussi visible, mais seulement de manière partielle, dans le Nord-Ouest de l'Amérique du Nord, une grande partie de l'Europe, dont la France, le Luxembourg et la Grande-Bretagne, ainsi qu'une partie du Nord de l'Asie.

À ces latitudes, les amateurs d'astronomie ont pu observer une fraction du Soleil occultée par le disque noir de la Lune, à 20% à Londres, 16% à Lille, 13,2% à Paris, 5,5% à Toulouse et seulement 2,8% à Marseille.... L'éclipse a duré environ deux heures, entre 11h et 13h, avec un maximum entre 11h55 et 12h20.

Winner!

Crescent sunrise ☀️❤️#PartialSolarEclipse

over Baltimore from my friend

Tim Shahan #SolarEclipse pic.twitter.com/C7yXaUtKDn — Justin Berk (@JustinWeather) June 10, 2021

Nipped out with the camera - I call it "#PartialSolarEclipse over the Carpark" pic.twitter.com/FZpZ3oKpGO — Ross Hutchinson (@Ross_Hutchinson) June 10, 2021

(L'essentiel/AFP)