Les Luxembourgeois se sentent européens

Les citoyens n'avaient plus fait autant confiance à l'Union européenne depuis 2014, selon le résultat de la dernière étude Eurobaromètre de la Commission. Les Européens sont «vraiment enthousiasmés par l'UE», se félicite l'institution dans un communiqué. Au Luxembourg, plus de la moitié des répondants (59%) ont dit faire confiance à l'Union. Mais de meilleurs résultats ont été enregistrés en Lituanie (72%), au Danemark (68%) et en Estonie (60%).

Le soutien à l'Union économique et monétaire et à l'euro a même atteint un niveau record. La majorité des répondants des 17 États de la zone euro considèrent que leur situation économique nationale est bonne. Le Luxembourg arrive en tête avec 94% des sondés témoignant de la vigueur de l'économie du Grand-Duché.

De plus, les Luxembourgeois sont les plus susceptibles de se considérer (93%) comme des citoyens de l'Union européenne. À cette question, l'Allemagne arrive 2e (88%). Les Grecs, les Italiens et les Bulgares ont été les moins nombreux à être d'accord (52%).

Les Européens inquiets de l'immigration et du climat

De manière générale, les citoyens européens sont encore plus préoccupés de l'immigration que du changement climatique. Selon les résultats de l'enquête, 34% des Européens considèrent l'immigration comme un des deux plus gros problèmes auxquels l'UE est confrontée. Le changement climatique a été cité par 22% des citoyens.

Cependant, la Commission européenne souligne que la prise de conscience du changement climatique a fortement augmenté récemment. Le dérèglement du climat n'était qu'en cinquième position sur la liste des problèmes à l'automne 2018, derrière la situation économique ou le terrorisme. Selon le dernier Eurobaromètre, il se situe désormais au deuxième rang pour la première fois.

L'enquête eurobaromètre a été menée entre le 7 juin et le 1er juillet dans tous les États membres de l'UE et pays candidats. En tout, 32 524 personnes ont été interrogées.

(sw/L'essentiel)