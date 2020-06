La justice aurait annoncé le décès de la petite Maddie

Le mystère entourant la petite Madeleine McCann, disparue en mai 2007 lors de vacances familiales dans le sud du Portugal, serait-il sur le point d’être élucidé? Il semble en tout cas que les autorités allemandes aient une idée très claire de ce qui est arrivé à la fillette britannique. Selon le Mirror, le procureur allemand responsable de l’enquête sur le principal suspect a écrit une terrible lettre à Gerry et Kate McCann. Dans cette missive, Hans Christian Wolters annonce aux parents de Maddie que leur fille a bien été tuée, mais il ne leur fournit aucune preuve.

«Nous avons pris contact avec les McCann par écrit et nous avons pris en compte le fait que ce sera très dur pour la famille», confirme le procureur allemand, qui n’a pas donné de détails quant aux circonstances de la mort. «Nous ne pouvons pas leur dire pourquoi elle a été tuée. Cela mettrait l’enquête en danger. Il est plus important de réussir à attraper le coupable que de mettre cartes sur table et de leur dire pourquoi nous pensons qu’elle est morte», explique Wolters.

Processus de deuil

Rogerio Alves, l’avocat portugais des McCann, doit rencontrer ses compatriotes enquêteurs cette semaine. Il espérait obtenir des informations concernant les preuves que détiennent les autorités allemandes. «Je vais essayer de déterminer quelles informations sont en leur possession afin de faire rouvrir le dossier ici au Portugal», indique-t-il. Ses espoirs risquent fort d’être douchés.

La justice allemande reste ainsi sourde à l’appel des McCann, qui réclamaient qu’elle leur fournisse la preuve que leur fille est décédée. S’il ne peut accéder à leur demande, Hans Christian Wolters a tout de même tenu à ce que les parents de Maddie soient tenus au courant de certains éléments de l’enquête afin d’entamer le processus de deuil. À l’heure qu’il est, on ne sait toujours pas quel a été le rôle exact de Christian B. dans la disparition de la fillette. Son avocat a fait savoir qu’il refusait de collaborer avec les enquêteurs et qu’il garderait le silence sur cette affaire tant qu’aucune preuve ne lui serait soumise.

