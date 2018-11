L'Est séparatiste organise des élections

Les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, forts du soutien de Moscou, organisent dimanche des élections, malgré les avertissements de Kiev et des Occidentaux qui les jugent «illégitimes» et contraires au processus de paix. Ces scrutins visent à élire des «présidents» et des députés pour les deux «républiques populaires» autoproclamées par les rebelles à Donetsk (DNR) et à Lougansk, qui échappent depuis quatre ans au contrôle de Kiev.

Ils ancrent la séparation de ces territoires du reste du pays et légitiment leurs nouveaux dirigeants alors que le processus de paix est au point mort et que des heurts alourdissent régulièrement le bilan de ce conflit estimé par l'ONU à plus de 10 000 morts. L'annonce de ces élections a déclenché de vives protestations de Kiev et les Occidentaux qui y voient la main de Moscou. Via leur ambassade en Ukraine, les États-Unis ont accusé la Russie «d'attiser le conflit en organisant des élections factices». L'Union européenne a dénoncé de «prétendues élections» allant «à l'encontre de l'esprit et de la lettre des accords de paix de Minsk» conclus en février 2015.

Huit pays européens (Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pologne et Suède) ont exhorté la Russie à «recourir à son influence» pour empêcher la tenue de ces scrutins jugés «illégitimes». Moscou assure que ces élections «n'ont aucun rapport» avec les accords de Minsk. Les deux républiques autoproclamées sont dirigées depuis des mois par des chefs par intérim qui devraient voir leur autorité confortée par le vote.

(L'essentiel/afp)