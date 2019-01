Une Belge séquestrée pendant 2 mois à Sanremo

Une femme belge de 32 ans aurait vécu un calvaire en Italie. Elle a été séquestrée pendant deux mois par six hommes, qui l’ont attachée et violée. La victime témoignera à la fin du mois devant la justice italienne pour ces faits qui remontent à 2017 et dont les presses italiennes et belges se sont fait l’écho cette semaine.

La jeune femme serait allée à la rencontre des hommes lorsqu’elle voulait acheter de la drogue, dans la ville côtière de Sanremo. Les individus l’ont alors piégée et séquestrée, d’après La Stampa. Les ravisseurs, qui ont fini par libérer leur victime, devront répondre de plusieurs chefs d’inculpation, dont enlèvement et violences sexuelles en groupe.

