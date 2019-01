Défigurée à coups de talon aiguille... pour des chips!

Jade Daniels a été attaquée durant la soirée du 31 décembre. Cette jeune mère de 32 ans rentrait chez elle à Wrexham quand elle a croisé un couple. «L'homme lui a demandé une chips et elle a dit oui. Puis soudain, les choses ont dégénéré. Il est devenu effronté», explique la mère de Jade au Daily Post.

La jeune femme s'est retrouvée rouée de coups, également par la compagne de l'agresseur: «Nous pensons qu'elle avait des talons aiguille dans la main car la blessure de Jade est très grave», poursuit la maman de la victime.

Un caillot au sommet de l'œil

Jade Daniels est ensuite parvenue à se traîner jusqu'à son domicile où elle a été découverte évanouie par sa colocataire qui raconte: «Quand je suis arrivée, on aurait dit qu'elle avait été assassinée, car le lit était complètement recouvert de sang et elle avait du sang et des ecchymoses sur elle».

Transportée à l'hôpital, la malheureuse s'est vue diagnostiqué une fracture ouverte de la mâchoire. 14 points de suture ont dû être posés des deux côtés de son œil gauche. «Son visage est tellement enflé et meurtri qu'il faut maintenant l'immobiliser, car il y a un caillot au sommet de son œil. Elle ne peut pas manger, a le vertige et la nausée», témoigne la maman de la victime.

