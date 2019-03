Séquestrés dans une «maison de l'horreur»

Op Teydea



Deux personnes âgées étrangères ont été sauvées dans le sud de l'Espagne après avoir été séquestrées dans une «maison de l'horreur» et spoliées par un couple germano-cubain qui pourrait être impliqué dans la mort dans des circonstances troubles de plusieurs autres. La Garde civile a annoncé jeudi avoir retrouvé dans cette maison, située dans la station balnéaire de Chiclana de la Frontera, un Allemand et une Néerlandaise dans des «conditions d'hygiène et de santé déplorables». Enfermés dans des chambres séparées, ils étaient drogués et alimentés par sonde naso-gastrique.

Ces deux personnes, dont l'âge - avancé - n'a pas été précisé, ont été conduites dans un centre de soins où leur état de santé s'est «amélioré de manière significative», a précisé la Garde civile de la province de Cadix (sud) dans un communiqué. Le couple - une Cubaine et un Germano-cubain prénommés Estrella et Markus selon une source proche du dossier - a été placé en détention. Poursuivis pour maltraitance, ils obtenaient, selon les premiers éléments de l'enquête, la confiance de personnes âgées afin de les dépouiller de leurs biens. Ils auraient ainsi volé au total plus de 1,8 million d'euros en quatre ans. L'argent aurait été blanchi dans la construction d'un complexe touristique sur la plage d'El Palmar, connue dans la région et appréciée des surfeurs.

«Le matin de sa mort, elle apparaissait dans une vidéo en parfaite santé»

Quatre autres personnes ont été arrêtées pour blanchiment dans le cadre de l'enquête et remises en liberté en attendant d'être jugées. Des commissions rogatoires ont été adressées au Royaume-Uni, à l'Italie, à l'Allemagne et à Cuba, quatre pays où le couple «serait titulaire de comptes et produits financiers» selon la Garde civile. L'enquête a débuté après le signalement par la police allemande de la disparition mystérieuse d'une riche centenaire, Maria Babes. La Garde civile a retrouvé sa trace dans une maison de retraite de Chiclana de la Frontera où elle était arrivée en mauvaise santé. Maria Babes a alors affirmé qu'elle avait rencontré Estrella et Markus sur l'île de Tenerife, aux Canaries, où elle vivait auparavant. Les ayant suivi à Chiclana pour qu'ils s'occupent d'elle, elle s'est retrouvée enfermée et les mains ligotées dans une maison pendant plusieurs mois, tandis qu'ils vidaient ses comptes en banque.

«En octobre, elle avait plus de 162 000 euros à la banque. Et moins de 300 mi-décembre, après l'apparition de ce couple dans sa vie. Sa maison à Tenerife a par ailleurs été vendue (par le couple) sans qu'elle reçoive le moindre euro», a indiqué la Garde civile dans son communiqué. Avant d'être arrêté, le couple est allé chercher Maria Babes dans la maison de retraite où la police l'avait retrouvée. Cinq heures plus tard, elle était morte alors que «le matin de sa mort, elle apparaissait dans une vidéo en parfaite santé», a assuré la Garde civile. La victime venait d'avoir 102 ans et sa mort a été enregistrée comme naturelle. Markus et Estrella ont insisté pour que son corps soit incinéré, empêchant toute autopsie. Parvenant ensuite à les arrêter, la Garde civile a découvert lors des perquisitions de la maison du couple l'existence d'une autre maison, louée à proximité, où se trouvaient l'Allemand et la Néerlandaise qui ont pu être sauvés. Au fil de son enquête, la Garde civile a identifié quatre autres personnes prises en charge par le couple et «mortes de manière surprenante après qu'il leur eut pris tous leurs fonds».

