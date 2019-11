Sa virée shopping finit en cauchemar en pleine mer

Warkworth traveller wrapped herself in plastic bags to keep warm after dinghy went adrift.https://t.co/hbSkI6F9SM— nzherald (@nzherald) November 4, 2019

Un navigatrice expérimentée a vécu deux jours cauchemardesques au large de la Crète, le week-end dernier. Kushila Stein, 47 ans, aidait un Britannique à déplacer son yacht du sud de la Turquie jusqu'à Athènes quand elle a décidé de s'offrir une petite escapade et faire un peu d'exercice. Vendredi, la Néo-Zélandaise a donc embarqué à bord d'un canot pneumatique et s'est rendue sur l'île de Folegrandos pour une petite virée shopping.

Une fois sa balade terminée, Kushila a envoyé un SMS à son compagnon de voyage pour le prévenir qu'elle était sur le retour, raconte stuff.co.nz. Sans nouvelles de la navigatrice, Mike a d'abord pensé qu'elle était finalement restée sur la terre ferme. Mais samedi au petit matin, le Britannique a commencé à sérieusement s'inquiéter et a décidé de donner l'alerte. Branle-bas de combat chez les gardes-côtes, qui ont sorti les grands moyens pour retrouver la Néo-Zélandaise.

Pas d'eau, seulement des bonbons

En fait, la malheureuse avait perdu une rame sur le chemin du retour et son embarcation était hors de contrôle. Elle s'est alors retrouvée coincée en pleine mer, sans eau, et avec pour seule nourriture une poignée de «bonbons bouillis» par la chaleur. Forte de son expérience - elle organise elle-même des stages de survie pour les navigateurs -, Kushila s'est efforcée de ne pas paniquer.

Elle s'est enroulée dans des sacs en plastique pour ne pas avoir froid, ce qui lui a permis de tenir le coup pendant deux nuits, indique le New Zealand Herald. La quadragénaire s'était par ailleurs enfilé un sac rouge sur la tête et orientait un miroir en direction du soleil dans l'espoir de se faire repérer par un bateau ou un avion. Kushila avait également pensé à écrire le nom et le numéro de téléphone de sa mère sur un côté du canot, au cas où elle mourait avant d'être secourue.

Après 40 heures de calvaire, la Néo-Zélandaise a finalement été retrouvée à environ 110 kilomètres au nord d'Heraklion, la capitale de la Crète. «J'ai fait tout ce que j'ai pu pour survivre», a confié Kushila à sa mère. «Elle a été formée pour survivre en mer, alors elle est compétente. Je pense que c'est ce qui lui a sauvé la vie», explique Wendy Stein, la maman de la rescapée.

Kiwi lost at sea in Greek Islands rationed boiled lollies to survive https://t.co/oTgRBTcP3d pic.twitter.com/dCe8y96ayB— Stuff (@NZStuff) November 4, 2019

(L'essentiel/joc)