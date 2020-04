L'extrême droite ne veut plus de sa frange radicale

Le coprésident du parti d'extrême droite allemand Jörg Meuthen souhaite que sa formation se sépare de sa frange la plus radicale, «L'Aile», récemment placée sous surveillance policière, a-t-il annoncé dans la presse. «Tout le monde sait que "L'Aile" et ses principaux représentants nous coûtent des votes massifs auprès de l'électorat conservateur traditionnel», a-t-il estimé dans une interview au média en ligne conservateur Tichys Einblick. «Il ne doit y avoir aucun parti dans le parti, alors que l'Aile se développe de plus en plus. Il était absolument nécessaire d'agir dans ce domaine», a-t-il expliqué.

Une division en deux partis pourrait probablement toucher plus d'électeurs que dans la «constellation actuelle, si l'on est honnête, encline à des conflits permanents», a expliqué M. Meuthen, qui dirige l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) avec le député Tino Chrupalla. Car continuer dans la configuration actuelle serait selon lui «pas seulement dommage mais fatal au vu de la situation de notre pays». Sa proposition se veut une «contribution à un débat sur la stratégie, que nous devrions mener avec un esprit ouvert», a déclaré M. Meuthen à l'agence allemande DPA, affirmant avoir reçu plusieurs soutiens à cette idée au sein de son parti.

(L'essentiel/afp)