Des clans mafieux veulent recruter des réfugiés

Des réfugiés arabes arrivés à Berlin depuis 2015 sont devenus une cible du recrutement de clans criminels d'origine libanaise, une évolution qui inquiète les autorités, déjà accusées d'avoir sous-estimé ces groupes aux méthodes souvent spectaculaires. Ces organisations familiales criminelles «cherchent à faire faire le sale travail par d'autres» comme la vente de drogues ou des petits cambriolages, explique Benjamin Jendro, du syndicat de la police GDP. Beaucoup de ces réfugiés sont «des hommes arrivés seuls en Allemagne» et qui «n'ont pas encore eu affaire à la justice. S'ils sont pris, ils n'iront pas en prison», poursuit-il.

Plus d'un million de réfugiés, pour beaucoup arabophones, sont arrivés en Allemagne depuis 2015 sans en parler la langue, et en quête d'un emploi pour subvenir à leurs besoins. Ces demandeurs d'asile constituent un vivier de recrutement presque sur mesure pour des clans familiaux eux-mêmes arrivés du Liban sans argent trois décennies plus tôt. «Ce sont avant tout les hommes jeunes et forts physiquement qui sont dans le viseur des clans», explique aussi un enquêteur sous couvert d'anonymat au journal Die Welt.

«Digne de la mafia»

Les «clans arabes», comme les surnomme la presse en Allemagne, se sont illustrés par leur audace, multipliant les casses téméraires, les meurtres commandités ou les démonstrations de force. Les premières pages des journaux locaux en sont régulièrement remplies. Le 13 septembre, quelque 2 000 personnes, pour l'essentiel des hommes, se sont retrouvées dans le carré musulman d'un cimetière de Berlin pour rendre un dernier hommage à Nidal Rabih. Ce délinquant multirécidiviste de 36 ans avait été tué de huit balles le dimanche précédent près d'un parc très fréquenté. Cent cinquante policiers avaient été déployés pour cette inhumation dont les images, diffusées dans toute l'Allemagne, paraissaient «dignes d'un film sur la mafia», commente l'hebdomadaire Stern.

Palestinien né au Liban, Nidal Rabih était l'une des figures charismatiques de ces groupes qui «règnent» dans le monde interlope de Berlin. Ils comptent plusieurs centaines de membres et fonctionnent comme des organisations criminelles, puissantes et fortunées, capables de se payer les services des meilleurs cabinets d'avocats. Ces familles puisent leurs racines au Liban et sont arrivées en Allemagne à la faveur de la guerre civile à partir de la fin des années 70. À l'époque, aucune politique d'intégration n'était mise en oeuvre. Ces personnes, d'origine palestinienne ou issues d'une minorité arabophone de Turquie réfugiée au Liban, étaient en outre considérées comme apatrides et n'obtenaient pas de permis de travail. Elles «n'ont pas eu accès ici à l'éducation ou au travail», autant de facteurs qui favorisent un basculement dans la délinquance, relève l'islamologue Mathias Rohe. Il pointe également du doigt «les structures patriarcales extrêmement fermées» qui se sont mises en place.

(L'essentiel/afp)