Un effroyable accident est survenu dimanche matin sur la plage de Gorleston, dans le Norfolk. Une fillette probablement âgée de moins de 4 ans s'amusait au «Bounce About», une aire de jeux constituée de plusieurs châteaux gonflables. Pour une raison qui reste encore à déterminer, le trampoline gonflable sur lequel se trouvait l'enfant a explosé, catapultant la malheureuse à environ 6 mètres dans les airs. Victime d'un arrêt cardiaque, la fillette a été emmenée d'urgence à l'hôpital, où elle a succombé, rapporte «The Guardian».

Investigations are continuing this morning after a young girl died when she was thrown from a seaside bouncy castle in Norfolk #HeartNews pic.twitter.com/fVmjzxport— Heart London News (@HeartLondonNews) 2 juillet 2018

Curt Johnson, le propriétaire de «Bounce About», n'était pas présent lors du drame. Il pense que l'installation gonflable a peut-être explosé à cause de la chaleur. «Cela fait plusieurs années que nous sommes sur la plage et c'est le premier accident que nous déplorons. C'est assez choquant», a déclaré le quadragénaire au «Daily Mail». De nombreux témoins qui se sont précipités pour essayer de sauver la petite fille ont été choqués par cet accident. «Je viens de voir la chose la plus horrible de ma vie», a réagi l'un d'entre eux.

"We heard a very loud bang and there was a lot of confusion" - a young girl has died after being thrown from a bouncy castle on Gorleston beach in Norfolk. Sarah Allard was at the beach when it happened Read the latest on this story here: https://t.co/kH2GyCnZ81 pic.twitter.com/ATDIaRfiKV— Sky News (@SkyNews) 1 juillet 2018

«J'étais en train de quitter la plage, j'ai entendu un énorme bang et je me suis retournée (...) Tout le monde était bouleversé. J'ai parlé à quelqu'un qui a décrit de quelle manière la fillette a été éjectée à environ 6 mètres avant de chuter au sol», a raconté Karen. Une enquête a été ouverte.

(L'essentiel/joc)