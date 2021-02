Le prince Philip, mari de la reine, a été hospitalisé

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, a été hospitalisé «par précaution», à Londres, après s'être senti mal, a annoncé mercredi, le palais de Buckingham. À noter que sa prise en charge n'est pas liée au Covid-19, a indiqué mercredi à l'AFP une source au palais de Buckingham. Le duc d’Édimbourg, 99 ans, avait reçu début janvier une première dose de vaccin contre le coronavirus, comme la reine, âgée de 94 ans. Il a bon moral, a précisé la source.

Le duc d’Édimbourg, 99 ans, «a été admis au King Edward VII Hospital, à Londres, mardi soir. Son hospitalisation est une mesure de précaution sur conseil du médecin de son altesse royale, après qu'il s'est senti indisposé», a indiqué le palais, dans un communiqué. «Il est prévu que le duc reste à l'hôpital quelques jours en observation et se repose», est-il ajouté. Le prince Philip a pris sa retraite en août 2017, après avoir participé à plus de 22 000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952. Il continue d'accompagner la reine, lorsqu'il le souhaite, pour certaines apparitions publiques.

BREAKING: Buckingham Palace have announced the Duke of Edinburgh has was admitted to hospital last night: pic.twitter.com/B2JtiHyupr