Pendant le débarquement, Adolf Hitler dormait

Les célébrations des 75 ans du débarquement du 6 juin 1944 commencent ce mercredi, à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, d'où une bonne partie des troupes sont parties. Les cérémonies se déroulent en présence de dizaines de chefs d'État et de gouvernement. Xavier Bettel représente le Luxembourg, et il croisera sur place le président français Emmanuel Macron ou encore Donald Trump.

Our generation never lived a war - we should never forget the bravery and sacrifice of people so we can live in peace today. Grateful and honoured to meet veterans later. XB #DDay75 #Portsmouth pic.twitter.com/8fQMTeE0uo