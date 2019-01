Rome s'accapare les sous de la fontaine de Trevi

Les hostilités sont ouvertes entre la mairie de Rome et l'Eglise. Le différend tourne autour de petite monnaie, mais d'une montagne de petite monnaie: celle jetée par les millions de touristes qui admirent la fontaine de Trevi, un des monuments phares de la Ville éternelle, et y jettent quelques sous en faisant un vœu.

Cette vieille superstition permet de ramasser chaque année près de 1,5 million d'euros lors des nettoyages du plan d'eau. Jusqu'à présent, c'est l'ONG catholique Caritas qui se voit reverser la somme. Mais dès avril, ce sera fini, a décidé le Conseil municipal sur proposition de la maire, Virginia Raggi. La politicienne du Mouvement 5 étoiles (populiste) veut que les pièces porte-bonheur aillent à l'entretien du patrimoine et des infrastructures municipales, qui en ont bien besoin.

Foyer d'accueil menacé

«C'est de l'argent pris aux plus pauvres!» s'est indigné Avvenire, journal de la Conférence des évêques. «On savait que la mairie y réfléchissait, mais on nous avait rassurés. On ne s'attendait pas à ça», se désole le père Benoni Ambarus, directeur de Caritas. L'argent finance un foyer d'accueil de 60 lits à Ostie.

L'affaire a déclenché un vaste écho. De nombreux internautes ont interpellé la Municipalité afin qu'elle renonce au pactole. Une pierre de plus dans le jardin de Virginia Raggi. Élue en 2016 sur un programme anticorruption, elle est de plus en plus contestée dans sa ville, minée par la défaillance des services publics.

