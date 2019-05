Une nouvelle ministre quitte le gouvernement

La ministre britannique chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom, a annoncé mercredi sa démission estimant «ne plus croire» que le gouvernement puisse mettre en œuvre le résultat du référendum de juin 2016 en faveur du Brexit.

«C'est avec beaucoup de regrets et le cœur lourd que j'ai décidé de démissionner du gouvernement», a écrit Mme Leadsom sur Twitter, un message accompagné de sa lettre de démission dans laquelle elle déclare «ne plus croire que notre approche mettra en œuvre le résultat du référendum».

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH