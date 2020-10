Le meurtrier de Kim Wall a tenté de s'évader

Rebondissement ce mardi matin dans l’affaire de la journaliste démembrée, Kim Wall, par Peter Madsen. La presse danoise a en effet annoncé que ce dernier s’était évadé de la prison de Herstedvester, à Albertslund, où il était incarcéré suite à sa condamnation à la prison à vie, en avril 2018. Il a rapidement été localisé par la police à moins de 500 mètres de l’établissement pénitentiaire.

Après avoir été dans un premier temps cerné par la police aux abords de cette prison de la banlieue de Copenhague, le prisonnier a été finalement arrêté et «évacué des lieux», a annoncé la police danoise, sur Twitter.

Membres et tête sectionnés

Kim Wall, une journaliste indépendante suédoise de 30 ans, avait disparu le 10 août 2017 au soir dans le détroit de l'Öresund, entre Danemark et Suède, alors qu'elle effectuait un reportage sur le submersible privé UC3 Nautilus et son concepteur, Peter Madsen.

Ce dernier avait été secouru le 11 août par un plaisancier avant le naufrage de son bâtiment, qu'il est soupçonné d'avoir intentionnellement sabordé. Après d'intenses recherches en mer, le tronc lesté de Kim Wall, dont les membres et la tête avaient été délibérément sectionnés, avait été découvert le lundi en baie de Køge, non loin de la capitale danoise, par un cycliste. L'autopsie n'avait pas permis d'établir les causes de la mort.

