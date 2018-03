Poutine vante les armes «invincibles» de la Russie

Vladimir Poutine a vanté jeudi les nouvelles armes «invincibles», hypersoniques ou sous-marines, développées par la Russie face aux nouvelles menaces posées par les États-Unis. Lors de son adresse annuelle devant le Parlement, il a énuméré pendant près d'une heure les dernières armes haute technologie de la Russie avec images de synthèse, infographies et vidéos. Le président russe a ainsi présenté des nouveaux types de missiles de croisière avec une «portée illimitée» ou hypersoniques, des mini-submersibles à propulsion nucléaire ou encore une arme laser «dont il est trop tôt pour évoquer les détails».

«Personne ne voulait nous parler, personne ne voulait nous écouter. Écoutez-nous maintenant!», a-t-il lancé, provoquant une standing ovation des parlementaires réunis dans un bâtiment historique proche du Kremlin. Ces nouvelles armes, a-t-il expliqué, répondent à l'activité militaire des États-Unis, qui veulent déployer leurs boucliers antimissiles en Europe de l'Est et Corée du Sud. Si Vladimir Poutine a assuré ne «menacer personne» et ne pas prévoir «d'utiliser ce potentiel de façon offensive», ses propos donnent une tonalité militariste au climat de Guerre froide.

Un discours destiné «à un public intérieur»

Ils interviennent également alors que les experts s'inquiètent d'une escalade et de l'avenir du traité New Start entre la Russie et les États-Unis sur la réduction des armes stratégiques. Vladimir Poutine a dit espérer que sa démonstration «dégrise tout agresseur potentiel et les gestes inamicaux envers la Russie comme le déploiement de boucliers antimissiles, le rapprochement de nos frontières des infrastructures de l'Otan». Il a dénoncé la nouvelle stratégie américaine, qui selon lui facilite le recours à l'arme nucléaire: en cas d'emploi de la bombe atomique contre la Russie ou ses alliés, «la réponse sera immédiate et avec toutes les conséquences en découlant».

Le discours aux accents militaires de Vladimir Poutine «est avant tout destiné à un public intérieur» deux semaines avant la présidentielle, estime le politologue Alexeï Makarkine. «Poutine donne des perspectives pour l'avenir, où le système de santé est moderne, les crédits avantageux, les écoles neuves et les missiles performants. C'est un exemple de la puissance dont les gens rêvent et elle est attirante pour les électeurs», explique-t-il. Vladimir Poutine, aux commandes de la Russie depuis plus de 18 ans, est candidat et grand favori pour un quatrième mandat à l'élection présidentielle du 18 mars.

(L'essentiel/AFP)