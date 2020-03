Le compte glaçant d'un lecteur italien: «8, 9... et 10»

Dans une Italie prise à la gorge par l'avancée dramatique de l'épidémie, une terrible vidéo jette une lumière crue et sans filtre sur le drame qui touche actuellement le pays. Ces images ont été tournées par Giovanni Locatelli, un lecteur de L'Eco di Bergamo, un quotidien de Lombardie. L'homme, dont on n'entend juste la voix, a décidé de comparer deux éditions du journal.

Dans un premier temps, l'Italien ouvre une publication datant du 9 février 2020. À cette date-là, seuls trois cas de Covid-19 avaient été confirmés dans le pays. On constate que la section des avis mortuaires comptait alors une page et demi. L'homme prend ensuite en mains le journal du 13 mars 2020, alors que 1 266 personnes avaient déjà succombé au coronavirus en Italie.

368 nouveaux décès en 24 heures

Dans un décompte glaçant, le lecteur tourne une à une les pages du quotidien et arrive au nombre de dix. «Une simple grippe», conclut Giovanni Locatelli, la voix teintée d'une amère ironie. Courte, sobre, mais terriblement parlante, la vidéo de l'Italien se veut comme un signal d'avertissement à tous ceux qui prennent cette pandémie à la légère en ne respectant pas les consignes. Ces images ont été largement partagée sur les réseaux sociaux, où elles ont été vues plusieurs millions de fois, rapporte Il Giornale di Vicenza.

Dimanche, l'Italie a enregistré 368 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures. Le nombre de victimes est actuellement de 1 809 dans le pays, le plus touché en Europe par l'épidémie, selon un bilan publié dimanche par la Protection civile. Selon le décompte quotidien envoyé aux médias, le nombre total de cas s'établit désormais à 24 747, contre 21 157 la veille, un nouveau bond. La région de Milan, la Lombardie reste de loin la région la plus touchée avec 1 218 morts et 13 272 cas.

(L'essentiel/joc)