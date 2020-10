Il opère dans l'attente du résultat de son test

Le médecin-chef du service d’ophtalmologie de l’Hôpital fribourgeois (HFR), en Suisse, a continué à opérer des patients âgés jeudi dernier, après avoir passé le test de dépistage du Covid-19, révèle «La Liberté». Légèrement asymptomatique, il a exercé durant les trois heures qui ont précédé l’attente du résultat, pensant lui-même ne pas avoir attrapé le coronavirus. «Dès que j’ai appris le résultat du test, j’ai immédiatement arrêté mon activité et je me suis mis en quarantaine, après avoir averti le chef du bloc opératoire, la médecin du personnel et le service du médecin cantonal», précise-t-il.

L'HFR confirme que l’ophtalmologue a agi en parfaite conformité avec les directives de l’établissement, basées sur les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique de Suisse et de Swissnoso, centre de prévention des infections. «Si un membre du personnel soignant a des symptômes respiratoires depuis plus de 48 heures, il doit faire un test. En attendant les résultats, il peut continuer à travailler pour autant que son état de santé le permette et qu’il ne présente pas de fièvre ni de difficultés respiratoires», explique Jeannette Portmann, porte-parole de l'hôpital. Dans ce cas de figure, la personne concernée doit renforcer les mesures d’hygiène, par exemple en portant un masque en permanence et en respectant une stricte hygiène des mains.

(L'essentiel/lvb)