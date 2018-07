Carles Puigdemont est de retour en Belgique

L'ancien président indépendantiste de Catalogne Carles Puigdemont, de retour samedi en Belgique, a promis de continuer «à défendre la juste cause du peuple catalan». «Ce n'est pas la fin du voyage. Je voyagerai jusqu'au dernier recoin de notre continent pour défendre la juste cause du peuple catalan», a déclaré M. Puigdemont en anglais, lors d'une conférence de presse à la représentation de la Catalogne, dans le quartier européen, à Bruxelles.

