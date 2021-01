«Trois jours de nourriture pour une famille...»

Champion de la cause de la pauvreté infantile, le footballeur de Manchester United Marcus Rashford a indiqué avoir reçu des assurances du Premier ministre Boris Johnson qu'il comptait intervenir après la diffusion par une mère de deux enfants d'une photo devenue virale. S'étale sur une nappe le contenu du colis reçu censé représenter 10 repas: trois pommes, deux bananes, deux carottes, deux pommes de terre, une boîte de haricots, un pain de mie avec des tranches de fromage, quelques pâtes et cinq barres sucrées.

Cette femme handicapée, qui bénéficie de repas gratuits pour ses enfants, a expliqué à la BBC s'être sentie «très triste et déprimée» en ouvrant le colis. Le ministre de l'Education, Gavin Williamson, s'est dit «absolument écoeuré» par cette image. «En tant que père, je me suis dit: 'Comment une famille bénéficiaire est-elle censée offrir cinq repas nutritifs? Ce n'est tout simplement pas acceptable', a-t-il déclaré mercredi à un comité parlementaire.

"When I saw that picture I was absolutely disgusted"



Education Secretary Gavin Williamson says photo showing contents of a free school meals food parcel was "just not acceptable" and says Chartwells, the firm which supplied it, has apologisedhttps://t.co/Wt10XxTRqo pic.twitter.com/7H2gWia9mV — BBC News (UK) (@BBCNews) January 13, 2021

Le ministre a ajouté que l'entreprise ayant fourni le colis, Chartwells, s'était vue rappelée à l'ordre. Un porte-parole de Chartwells s'est excusé pour la «quantité insuffisante» du colis, expliquant avoir fourni «des milliers de colis alimentaires par semaine dans un délai extrêmement court».

And another one... pic.twitter.com/hCCFCxC5HL — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021

L'Unicef à la rescousse

Le gouvernement avait déjà essuyé une volée de critiques pour avoir refusé de fournir des repas gratuits aux enfants les plus pauvres durant les vacances scolaires en pleine pandémie, avant de plier sous la pression d'une campagne menée par Marcus Rashford. Le Premier ministre Boris Johnson s'est entretenu mercredi avec le footballeur. «Il m'a assuré qu'il était déterminé à corriger le problème des colis alimentaires et qu'un examen complet de la chaîne d'approvisionnement était en cours. Il est d'accord sur le fait que les images de colis partagées sur Twitter sont inacceptables», a déclaré M. Rashford sur Twitter qui avait posté la photo avec comme simple légende: «TRois jours de nourriture pour une famille. Ce n'est pas assez».

Just had a good conversation with the Prime Minister. He has assured me that he is committed to correcting the issue with the food hampers and that a full review of the supply chain is taking place. He agrees that images of hampers being shared on Twitter are unacceptable. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 13, 2021

Le Royaume-Uni est le pays européen le plus endeuillé par la pandémie de nouveau coronavirus (plus de 83 000 morts), et l'un de ceux où la contraction économique engendrée a été la plus brutale. Lors des vacances de Noël, l'Unicef a contribué à nourrir des enfants au Royaume-Uni, une première dans l'histoire de l'agence onusienne.

(L'essentiel/AFP)