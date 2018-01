Le selfie «façon Oscars 2014» de Macron et May

A première vue, on croirait avoir affaire au célébrissime selfie pris par Ellen DeGeneres lors de la cérémonie des Oscars en 2014, et longtemps resté le tweet le plus partagé de l'histoire.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 mars 2014

Sauf que cette fois, c'est le président de la République française qui tient la vedette, accompagné notamment de la Première ministre britannique, Theresa May. Histoire d'immortaliser «l'entente chaleureuse entre les deux pays», Emmanuel Macron a pris la pose au Victoria and Albert Museum, jeudi soir. «Emmanuel Macron et moi étions fiers de célébrer les valeurs extraordinaires et les gens talentueux qui lient nos deux pays», a tweeté Theresa May ce vendredi. Sur ce selfie gai et primesautier, les deux dirigeants ont posé avec des participants au programme Jeunes leaders du Conseil franco-britannique.

Macron et May ont signé jeudi un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni. Cette étape a eu lieu lors du 35e sommet franco-britannique à l'Académie militaire royale de Sandhurst, près de Londres. Ce nouveau traité vise à «renforcer la gestion conjointe de notre frontière commune avec un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile», selon un communiqué publié à l'issue de la rencontre du président français avec la Première ministre britannique. Il prévoit une contribution complémentaire de Londres de 50 millions d'euros au contrôle de la frontière à Calais, où échouent de nombreux clandestins dans l'espoir de franchir la Manche.

(L'essentiel/joc/afp)