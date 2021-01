Accueilli par la police à son retour de l'hôpital

Klasgenoten verwelkomen kankerpatiëntje Vinz terug thuis, buur belt politie https://t.co/trbpd1EwZ9 pic.twitter.com/zavCa5Yqiy — HBvL (@hbvl) January 10, 2021

La plupart des polices de nos régions le constatent avec effroi: depuis mars 2020 et l'omniprésence des mesures sanitaires liées au Covid-19, une partie de la population confond de plus en plus «infraction» et «délation». Au sein de notre rédaction, on ne vous cachera pas, non plus, que l'on reçoit très régulièrement des messages du même type. Passager qui ne porte pas son masque correctement dans les transports en commun, employeurs qui ne respecteraient pas les protocoles sanitaires... On vous en passe et des moins drôles. Souvent de manière anonyme, d'ailleurs.

En Belgique, un habitant de Hasselt (province de Limbourg) aurait mieux fait de s'abstenir, également, lorsqu'il a cru «bon» dénoncer des faits «présumés» à la police, anonymement encore une fois, car un garçon de 8 ans en a tristement fait les frais. Vinz, 8 ans, se bat en effet contre un cancer depuis plus d'un an et ses petits camarades de classe avaient prévu de lui faire une surprise, après sa dernière séance de chimiothérapie. Dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur en Belgique, quinze enfants, d'une même classe, se sont donc retrouvés dans la maison de Vinz pour l'accueillir, alors que leurs parents sont restés de l'autre côté de la rue.

Un «rassemblement» qui n'a visiblement pas plu à un voisin «aigri» et qui a provoqué l'arrivée rapide de la police, au domicile du petit Vinz. À peine le temps d'être applaudi par ses petits camarades de classe, après une semaine à l'hôpital, Vinz n'a pu que constater le débarquement de deux patrouilles de police. «Nous remercions les policiers qui ont fait preuve de plus de bons sens que la personne qui les a appelés», a affirmé la maman de Vinz, dans la presse belge. Aucune amende n'a été dressée et la police a invité la population à réfléchir à deux fois avant de les appeler.

Een buur belde de politie om hen te waarschuwen voor een samenscholing voor het huis van Vinz Postelmans. De jongen kwam thuis na een zoveelste behandeling voor botkanker. Publiée par Het Belang van Limburg sur Dimanche 10 janvier 2021

(fl/L'essentiel)