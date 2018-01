Le trafic ferroviaire reprend en Europe

Après avoir été entièrement suspendu en Allemagne à cause de la tempête «Friederike» jeudi, le trafic ferroviaire grandes lignes a repris vendredi, a fait savoir la Deutsche Bahn. Les trains Thalys entre la France, la Belgique et les Pays-Bas circulent aussi.

«Les premiers trains sont partis», a indiqué un porte-parole de l'entreprise ferroviaire allemande vendredi à l'aube à l'agence de presse dpa. Mais les voyageurs doivent s'adapter à un trafic encore limité dans certaines régions, comme en Rhénanie du nord-Westphalie et en Basse-Saxe, ou certains tronçons sont toujours fermés. La DB actualise régulièrement la situation sur son site bahn.de.

De son côté la compagnie ferroviaire Thalys a annoncé que la circulation entre la France, la Belgique et les Pays-Bas devait aussi reprendre vendredi. Concernant l'Allemagne, Thalys précise dans un communiqué que le train 9412 (départ prévu de Dortmund à 05h20 pour Paris-Nord, via Bruxelles-Midi) est supprimé. Un autre train Thalys (9424) qui devait partir de Dortmund, partira d'Essen.

La compagnie souligne toutefois que «la reprise du trafic en Allemagne reste conditionnée à la réouverture de la ligne entre Aix-la-Chapelle et Cologne». Enfin, pour disposer des informations en temps réel, Thalys «invite ses voyageurs à consulter le site Thalys.com ou l'application Thalys».

La violente tempête «Friederike» a fait neuf morts en Europe et a provoqué le chaos dans les transports en particulier en Allemagne, Belgique, Italie et aux Pays-Bas.

Dans les airs aussi, le trafic reprend. Fermé jeudi matin en raison des vents violents, l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a progressivement repris son activité normale dans l'après-midi et en soirée.

Air traffic is almost completely up and running. The roof of peer H is secured and will be open for passengers this evening. Unfortunately, there are still delays and cancellations this evening, so please check your latest flight information if you're due to travel.