Eitan, 5 ans, a perdu toute sa famille dans l'accident

La chute d’une cabine téléphérique, survenue dimanche dans la station balnéaire de Stresa, dans le Piémont (nord de l’Italie), a fait 14 morts. Le seul survivant du tragique accident est un petit garçon nommé Eitan et âgé de 5 ans. Il a perdu toute sa famille dans l’accident.

À la suite de la chute de la télécabine, 13 personnes sont mortes sur le coup. Seul Eitan et un autre enfant âgé de 9 ans ont été épargnés. Ce dernier est décédé quelques heures après son arrivée à l’hôpital.

«Laissez-moi tranquille, j’ai peur»

Comme le rapporte Blick, Le petit garçon a perdu toute sa famille. Parmi les victimes de l’accident figurent ses deux grands-parents, Barbara et Tshak (71 et 83 ans), son père Amit (30 ans), sa mère Tal (27 ans) et son jeune frère Tom (2 ans). Originaire d’Israël, son père était parti en Italie pour étudier la médecine. Le petit frère d’Eitan est né à Pavie, en Lombardie, où vivait la famille. Les grands-parents, qui résidaient en Israël, étaient venus prendre de courtes vacances pour échapper aux bombes qui ravagent leur pays depuis la reprise du conflit israélo-palestinien.

Si Eitan est en vie, il a subi de multiples fractures aux jambes et a été blessé à la tête, à la poitrine et à l’abdomen. «Laissez-moi tranquille, j’ai peur», a crié l’enfant de 5 ans aux médecins qui se battaient pour lui sauver la vie. Ce sont les seuls mots qu’il a prononcés avant d’être sédaté. «Les prochaines heures seront cruciales», a déclaré son chirurgien.

Silvia et Alessandro

Parmi les autres victimes de la tragédie figure un jeune couple. Silvia et Alessandro avaient respectivement 27 et 29 ans. Fiancés depuis trois ans, ils venaient d’emménager ensemble à Varèse (Lombardie). Une voisine en larmes a déclaré au journal «La Repubblica»: «Silvia était toujours heureuse. La dernière fois que je l’ai vue, c’était il y a trois jours, quand elle m’a saluée avec un sourire aux lèvres.» Silvia était employée de bureau, Alessandro avait étudié la médecine.

Angelo et Roberta

Angelo (45 ans) et Roberta (40 ans) venaient d’emménager à Milan. Roberta était médecin et avait récemment travaillé dans un centre de vaccination. L’escapade en téléphérique avait été prévue afin de célébrer l’anniversaire de cette dernière.

Une famille entière détruite

Les parents du petit Mattia (5 ans) ont aussi trouvé la mort dans l’accident. Vittorio (55 ans) et Elisabetta (38 ans) avaient prévu de se marier le 24 juin prochain. Le maire de Vedano Olona, une commune située au sud-est de Varèse et d’où la famille était originaire, a déclaré: «C’est une grande tragédie. […] Savoir qu’une famille entière a été détruite me brise le cœur.»

Serena et Mohammadreza

Serena (27 ans) et Mohammadreza étaient fiancés. Ce dernier vivait à Rome, où il étudiait, mais était venu rendre visite à sa future épouse pour le week-end.

(L'essentiel)