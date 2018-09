Sept policiers blessés dans des heurts à Kiev

Sept policiers ont été blessés lundi à Kiev dans des heurts avec des nationalistes protestant contre l'expulsion vers la Russie de Timour Toumgoïev, un membre présumé du groupe jihadiste État islamique (EI), qui aurait selon ses partisans combattu les rebelles séparatistes dans l'est du pays, ont indiqué les autorités. Des dizaines de militants de plusieurs mouvements d'extrême droite ont manifesté devant le siège du parquet général, dans le centre de Kiev.

Les affrontements ont éclaté quand les manifestants ont jeté des pavés sur une entrée du bâtiment et mis le feu à un conteneur à ordure, selon plusieurs médias ukrainiens. «Sept policiers ont été blessés» quand les protestataires ont tenté de pénétrer à l'intérieur du parquet, a indiqué la police. Selon ses partisans, Timour Toumgoïev combattait comme volontaire depuis novembre 2017 dans l'est séparatiste de l'Ukraine.

Le parquet a assuré avoir examiné pendant plus de deux ans la demande d'extradition de M. Toumgoïev et n'avoir reçu pendant cette période «aucune information» sur sa participation aux combats dans l'est. L'est de l'Ukraine est en proie depuis quatre ans à un conflit entre forces gouvernementales et séparatistes pro-russes, qui a fait plus de 10 000 morts. Kiev et l'Occident accusent la Russie de soutenir financièrement et militairement les séparatistes, ce que Moscou a toujours démenti.

