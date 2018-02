«On voulait la peine maximale et on l'a eue»

«On espérait la peine la plus lourde possible et c'est ce que l'on a eue». Ce sont les premiers mots de la maman de Béatrice, Isabelle Hustin, interrogée par l'ensemble de la presse belge, ce jeudi, après la condamnation à perpétuité de Jérémy Pierson, reconnu coupable de l'assassinat, de l'enlèvement, du viol avec torture et de la séquestration de sa fille de 14 ans dans la région d'Arlon en novembre 2014. «Quel combat, quel soulagement. Béatrice va peut-être maintenant pouvoir reposer en paix. C'était une terrible aventure humaine et on a tenu le coup grâce à tous les gens qui étaient là pour nous soutenir. Pour nous, c'était essentiel qu'il ait la peine capitale, le maximum du maximum».

Agressée et violée elle aussi par Jérémy Pierson en décembre 2014, Sauvane Watelet a tenu à apporter son témoignage lors du procès. «Venir au tribunal, c'était malheureusement mon devoir», a affirmé la jeune femme de 24 ans. «Je me suis sentie portée par la population et par mes proches. Et cela m'a donné beaucoup de courage, car il me semblait que justice devait être faite. J'ai fait ce que je pouvais avec mes pouvoirs à moi pour que ce soit fait».

Attaquée elle aussi, en juin 2014 à Luxembourg-Ville, par celui qui ne devrait pas sortir de prison avant 2045, Fanni-Maria Harma s'est dit «soulagée» au terme du procès. «Je voulais surtout qu'il ne puisse jamais ressortir de prison. C'était ma plus grande crainte. Au vu de la peine, il ne sortira pas de sitôt. Après ces trois semaines de procès, je me sens vidée, mais nous avons vécu quelque chose de très fort avec les proches des autres victimes. Nous avons l'impression d'être les sœurs de la petite Béatrice et nous avons exprimé sa voix lorsque nous avons témoigné», conclut la jeune Finlandaise de 21 ans, dans les pages de l'Avenir Luxembourg.

