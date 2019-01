La France est prudente pour l'armée européenne

La création d'une armée européenne, projet honni par l'administration américaine et redouté par l'OTAN, «prendra un certain temps» pour se concrétiser, mais montre la détermination des Européens à assurer leur sécurité, a déclaré jeudi, à l'AFP, la ministre française de la Défense, Florence Parly.

L'UE s'est également dotée d'un fonds Européen de défense. Sa dotation devrait passer de 500 millions à 13 milliards d'euros pour la période 2021-2027.

À quatre mois des élections européennes, dont la sécurité sera un des thèmes, l'enjeu d'une armée européenne est central. Le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont relancé le projet lors de la signature du traité d'amitié franco-allemand, à Aix-la Chapelle, fin janvier. Et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a manifesté son adhésion au projet lors de son intervention sur l'avenir de l'Europe, devant le Parlement européen.

Le problème de l'OTAN

Le président américain s'est à plusieurs reprises insurgé contre ce projet et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, relaye les préoccupations de l'Alliance. «Il est hors de question que l'UE se substitue à l'OTAN. Elle doit être complémentaire, pas concurrente» a-t-il déclaré mercredi soir, à Bucarest.

«L'OTAN reste la pierre angulaire de la défense collective. Tout ce que nous faisons dans l'UE, nous le faisons en complément, pas en concurrence avec l'OTAN», a répondu Mme Parly. «Mais il y a des débats sur les modalités (...) On ne peut pas exiger de l'UE qu'elle augmente ses contributions pour sa défense et s'offusquer du fait que les Européens s'organisent pour le faire. (...) Si le message est payer plus pour acheter Américain, alors certains Européens ne seront pas nécessairement d'accord avec cette ligne».

(L'essentiel/afp)