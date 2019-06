Trois Britanniques morts à cause de sandwiches

Trois Britanniques sont décédés suite à une intoxication alimentaire après avoir consommés des sandwiches emballés et prêts à être consommés. Selon les autorités sanitaires britanniques, ils sont tombés malades vendredi, après avoir contracté la listériose, une infection bactérienne plutôt rare.

Au total, six personnes présentant des symptômes graves ont été hospitalisées. Les autorités enquêtent sur l'origine de la bactérie. Le fournisseur des sandwiches a stoppé leur production jusqu'à la fin des investigations. Selon les autorités, aucun autre cas de maladie n'a été signalé depuis et le risque pour le public est désormais faible. On ne connaît pas le nombre total de sandwiches qui ont été écoulés.

(L'essentiel/uten/cam/ats)