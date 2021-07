Boris Johnson a bien fait marrer le prince Charles

Alors qu'ils assistaient, mercredi près de Birmingham, à l'inauguration d'un mémorial en l'honneur de policiers décédés en service, le prince Charles et le Premier ministre britannique Boris Johnson, entre autres, ont été surpris par la pluie… et la bourrasque en pleine cérémonie.

Sur les images, on distingue le Premier ministre essayer désespérément d'ouvrir son parapluie alors qu'il est assis au milieu de l'assemblée. Une difficulté qui a beaucoup amusé certains invités dont le prince, juste à côté, qui ne peut retenir son rire. La séquence, immortalisée par la télévision, a rapidement fait le tour de la Toile. Boris Johnson étant notamment comparé à «Mr Bean».

