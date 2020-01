Le bébé d'une migrante naît et meurt en mer

Le bébé d'une migrante africaine est né et mort pendant la traversée entre l'Afrique et l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'une embarcation de fortune, a-t-on appris mercredi auprès des gardes-côtes espagnols.

Le nouveau-né se trouvait à bord d'un canot pneumatique chargé de 43 personnes, localisé mercredi à la mi-journée par le service public de sauvetage en mer à 15 milles marins à l'est d'Arrecife, principale ville de l'île espagnole de Lanzarote.

Les sauveteurs ont su qu'«une femme avait accouché à l'intérieur de l'embarcation», a indiqué une porte-parole des gardes-côtes à l'AFP. Une fois au port, le service d'urgence de l'archipel espagnol des Canaries a confirmé le décès du bébé. Pour le moment, la cause de la mort n'est pas connue, a indiqué à l'AFP une porte-parole de ce service.

Plus de 32 500 arrivées clandestines en 2019

Trois personnes ont été transférées à l'hôpital: la mère du bébé décédé, une autre femme enceinte et un garçon de 12 ans pour hypoglycémie. Selon les gardes-côtes, ces migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont cinq sont mineurs, avaient pris la mer dimanche.

L'an dernier, plus de 32 500 migrants sont arrivés clandestinement par terre ou par mer en Espagne, soit moitié moins qu'en 2018, selon les données fournies par le ministère de l'Intérieur. Les arrivées à travers le détroit de Gibraltar ont considérablement diminué, tandis que la voie maritime vers les Canaries, dans l'Atlantique, a été plus empruntée. En 2019, 2698 migrants irréguliers sont ainsi arrivés par la mer aux Canaries, plus du double qu'en 2018.

(L'essentiel/afp)